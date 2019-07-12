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12 июля 2019, пятница, 11:21 2255
Финансы 2019-07-12T11:25:13+03:00
Українські Новини
Для выплат бюджетникам отобрали дополнительно 2 банка

Для выплат бюджетникам отобрали дополнительно 2 банка

Министерство финансов включило Акцент-банк и Агропросперис Банк в список уполномоченных для выплат бюджетникам и пенсионерам.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Отмечается, что 10 июля в Министерстве финансов состоялось внеочередное заседание конкурсной комиссии по определению уполномоченных банков, через которые должна осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

По результатам рассмотрения конкурсной комиссией ежеквартальной информации Национального банка, которую обязаны предоставлять уполномоченные банки, принято решение о признании уполномоченными банками два финучреждения.

На данный момент уполномоченными банками по выплатам являются 38 банков: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк (Украина), ОТП Банк, банк "Альянс", банк "Львов", Индустриалбанк, МТБ Банк, "Пивденный", Полтава-банк, ПУМБ, банк "Грант", Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, Радабанк, банк "Восток", Мотор-банк, Аккордбанк, Кристаллбанк, банк "Сич", "Клиринговый Дом", Метабанк, МИБ, Правэкс-банк, ТАСкомбанк и Укрстройинвестбанк, Акцентр-банк и Агропросперис Банк.

Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года Акцент-банк, Поликомбанк, Индустриалбанк, Марфин Банк, Полтава-банк и МетаБанк подали на Кабмин в суд с требованием отменить постановление №662 об отборе банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.

22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.

Ряд банков, которые не попали под новые критерии правительства, обратились в суд с требованием признать незаконным постановление.

"Укрпочта" грозится прекратить доставку пенсий с 1 января, если правительство не повысит тариф на эту услугу.

По оперативным данным Государственной фискальной службы (ГФС), в январе-июне текущего года в сводный бюджет поступило 528,8 млрд гривен, что на 65,8 млрд гривен, или 14,2%, больше аналогичного периода прошлого года.

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