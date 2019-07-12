Указ Порошенко "Про ликвидацию и создание местных общих судов" будет отменен, - Рябошапка

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Президент Владимир Зеленский планирует отменить указ своего предшественника о местных судах.

Об этом он сказал Українським Новинам.

Чиновник сообщил, что с высокой долей вероятности Указ предыдущего президента Петра Порошенко «Про ликвидацию и создание местных общих судов» будет отменен.

"Мы будем решать вопрос с указом по окружным судам. Думаю, что отменим", - отметил Рябошапка.

Он сообщил, что этот вопрос прорабатывается в рамках работы комиссии по вопросам правовой реформы, созданной при Президенте Украины.

Кроме того, замглавы Офиса Президента подчеркнул, что в команде Зеленского намерены разрешить и ситуацию вокруг Верховного суда Украины.

"Комиссия по вопросам правовой реформы будет также решать вопрос по Верховному суду Украины. Отменять (ликвидировать) его мы точно не будем. Это все будет рассматриваться в рамках судебной группы. (Будет ли у нас один Верховный суд?) Комиссия решит – какие предложения подать Президенту. Но, по Конституции он у нас один. У нас не может два наивысших судебных органа. Эту ситуацию мы решим", - подчеркнул Рябошапка.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка сообщил, что Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.

Депутат Верховной Рады Сергей Власенко (Батьківщина) считает, что ситуацию с двумя Верховными судами в Украине нужно обязательно решить, поскольку это абсурд.

Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.