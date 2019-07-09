В Украине должен быть один легитимный Верховный суд, - Власенко

Депутат Верховной Рады Сергей Власенко (Батьківщина) считает, что ситуацию с двумя Верховными судами в Украине нужно обязательно решить, поскольку это абсурд.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Ситуация в стране абсолютно абсурдная с той точки зрения, что формально юридически существуют два Верховных суда. Первый - Верховный суд, который, на мой взгляд, Порошенко незаконной создал. Второй - Верховный суд Украины, который не ликвидирован на сегодняшний день. Да, он не отправляет правосудие, но это ничего не означает. В стране два Верховных суда и этот вопрос нужно в какой-то способ решить, чтобы в Украине был один легитимный Верховный суд", - сказал он.

Нардеп отметил, что как он будет называться - Верховный суд или Верховный суд Украины, является уже второстепенным вопросом.

Как сообщали Українські Новини, дело о возможной незаконной ликвидации Верховного Суда Украины закрыли. КС еще 21 ноября рассмотрел материалы о конституционности ликвидации Верховного суда Украины и перешел к не ограниченной по времени закрытой части работы.