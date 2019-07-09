подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 19:56 27
Политика 2019-07-09T19:56:43+03:00
Українські Новини
В Украине должен быть один легитимный Верховный суд, - Власенко

В Украине должен быть один легитимный Верховный суд, - Власенко

Депутат Верховной Рады Сергей Власенко (Батьківщина) считает, что ситуацию с двумя Верховными судами в Украине нужно обязательно решить, поскольку это абсурд.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Ситуация в стране абсолютно абсурдная с той точки зрения, что формально юридически существуют два Верховных суда. Первый - Верховный суд, который, на мой взгляд, Порошенко незаконной создал. Второй - Верховный суд Украины, который не ликвидирован на сегодняшний день. Да, он не отправляет правосудие, но это ничего не означает. В стране два Верховных суда и этот вопрос нужно в какой-то способ решить, чтобы в Украине был один легитимный Верховный суд", - сказал он.

Нардеп отметил, что как он будет называться - Верховный суд или Верховный суд Украины, является уже второстепенным вопросом.

Как сообщали Українські Новини, дело о возможной незаконной ликвидации Верховного Суда Украины закрыли. КС еще 21 ноября рассмотрел материалы о конституционности ликвидации Верховного суда Украины и перешел к не ограниченной по времени закрытой части работы.

Больше новостей о: Верховный Суд Верховный суд Украины

Архив
Новости
Оправдательный вердикт для мэра Одессы Труханова - неожиданность для Саакашвили и Кивана, - блогер Алексей Голобуцкий 20:00
В Украине должен быть один легитимный Верховный суд, - Власенко 19:56
ГБР раскрыло международную ОПГ, которое занималось контрабандой сигарет из Украины в ЕС 19:43
Видео дня: Glovo - batl между курьерами службы доставки в Киеве 19:38
Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Закарпатской области 19:33
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok