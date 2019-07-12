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12 июля 2019, пятница, 08:21 349
Судебная власть 2019-07-12T08:25:05+03:00
Українські Новини
Перезапуск судебной реформы через КС может быть как альтернативный вариант, - Колиушко

Перезапуск судебной реформы через КС может быть как альтернативный вариант, - Колиушко

Основатель и председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко убежден, что перезапускать судебную реформу необходимо наиболее простым путем - внесением изменений в законодательство на уровне парламента.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Всегда нужно начинать с прямого и наиболее простого варианта. То есть, готовиться проект закона о внесении изменений в законы и нужно его рассматривать. Если этот, определенный законодательством вариант по каким-то причинам не реализовывается, тогда начинается поиск альтернативных вариантов. Если я не могу внести изменения в Закон, чтобы все было хорошо, то я тогда буду обращаться в Конституционный суд, искать аргументы: правильные или высосанные из пальца. Это уже в зависимости от ситуации. И Конституционный суд опять же таки, будет поставлен в сложную ситуацию - должен ли он свериться исключительно с Конституцией или же еще с политической необходимостью, - сказал эксперт.

По его словам, в данном контексте "никогда не стоит ломиться в окно, если можно войти через дверь".

Как сообщали Українські Новини, конституционалист Всеволод Речицкий считает, что главное не процедура перезапуска судебной реформы, а содержание.

Депутат Рады Сергей Власенко (Батьківщина) считает, что в ходе перезапуска судебной реформы нужно выработать систему улучшения качества и профессиональности судейского корпуса.

Нардеп Валерий Писаренко ("Відродження") уверен, что в парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей.

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