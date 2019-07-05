В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко

Депутат Верховной Рады Валерий Писаренко ("Відродження") уверен, что в парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей.\r\nОб этом он сказал Українським Новинам.\r\nПо мнению депутата, перезагрузка судебной реформы, инициированная командой Президента Зеленского, должна произойти именно через новую Верховную Раду.\r\n"(Перезагрузка судебной реформы предполагают одно), что в парламенте нужно принять новый закон. Потому что, даже, если Конституционный суд отменит то, что было принято, то придется быстро приводить в порядок то, что уже работает. Многие нормы будут не соответствовать действующему положению. Это наверное путь быстрый, но тяжелый. Наверное, лучше было бы в парламенте подготовить уже новый законопроект и с учетом этого менять ситуацию", - сказал Писаренко.\r\nТакже он считает, что статус Верховного суда Украины установлен Конституцией и в этом плане ничего не нужно менять, кроме процессуальных кодексов.\r\nКак сообщали Українські Новини, бывший министр юстиции Александр Лавринович считает, что перезапуск судебной реформы через конституционный суд - наименее перспективный путь.\r\nВиктор Мусияка считает, что в ходе перезапуска судебной реформы необходимо в первую очередь провести ревизию изменений в Конституцию.\r\nЗеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.\r\n