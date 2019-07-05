В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко

Депутат Верховной Рады Валерий Писаренко ("Відродження") уверен, что в парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей.

Об этом он сказал Українським Новинам.

По мнению депутата, перезагрузка судебной реформы, инициированная командой Президента Зеленского, должна произойти именно через новую Верховную Раду.

"(Перезагрузка судебной реформы предполагают одно), что в парламенте нужно принять новый закон. Потому что, даже, если Конституционный суд отменит то, что было принято, то придется быстро приводить в порядок то, что уже работает. Многие нормы будут не соответствовать действующему положению. Это наверное путь быстрый, но тяжелый. Наверное, лучше было бы в парламенте подготовить уже новый законопроект и с учетом этого менять ситуацию", - сказал Писаренко.

Также он считает, что статус Верховного суда Украины установлен Конституцией и в этом плане ничего не нужно менять, кроме процессуальных кодексов.

Как сообщали Українські Новини, бывший министр юстиции Александр Лавринович считает, что перезапуск судебной реформы через конституционный суд - наименее перспективный путь.

Виктор Мусияка считает, что в ходе перезапуска судебной реформы необходимо в первую очередь провести ревизию изменений в Конституцию.

Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.