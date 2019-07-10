Не принципиально, как перезапускать судебную реформу, - конституционалист Речицкий

Украинский юрист, специалист по конституционному праву, член Конституционной Комиссии от Украинского Хельсинского союза по правам человека, конституционный эксперт Харьковской правозащитной группы Всеволод Речицкий считает, что главное не процедура перезапуска судебной реформы, а содержание.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Нужно думать о содержании того, что хотят перезапускать, это намного важнее чем то, как это делать. Технически конечно лучше когда Верховная Рада в новом составе отменит что-то, она может внести изменения в закон. Если это затрагивает Конституцию, то это сложнее, так как надо иметь 300 голосов. Но меня как раз волнует содержание, а не процедура как реформу проводить, потому что те, кто предлагает полную замену судейского корпуса, как по мне, это полная утопия. В Украине нет даже судей на те суды, которые есть. Есть целые районы без судей, а если их еще раз пропустить через фильтр, то останеться еще меньше",- сказал он.

По его словам, необходимо как можно скорее решить проблему дефицита судей в системе.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Пилипенко считает, что президент Владимир Зеленский должен определиться с оптимальным путем перезапуска судебной реформы.

Виктор Мусияка считает, что в ходе перезапуска судебной реформы необходимо в первую очередь провести ревизию изменений в Конституцию, а также законов, принятых на протяжении каденции президента Петра Порошенко и которые касались судебной системы.

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что у КС есть все основания для того, чтобы признать неконституционность Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".