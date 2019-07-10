При перезапуске судебной реформы должна появиться неотвратимость наказаний за неправосудные решения, - Власенко

Депутат Верховной Рады Сергей Власенко (Батьківщина) считает, что в ходе перезапуска судебной реформы нужно выработать систему улучшения качества и профессиональности судейского корпуса

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"К сожалению, все, что происходило в судебной сфере нельзя назвать реформой, потому что реформа это что-то, что улучшает качество услуг. То есть, по результатам реформы, судебная система должна была стать более простой для людей, более доступной с возможностью получения справедливых, честных и законных решений. Но такая цель изменений в судебной системе не ставилась и как последствие мы получили какой-то гибрид, который невозможно контролировать, который выносит решения абсолютно хаотично и в большей мере незаконные решения", - считает нардеп.

Он уверен, что в первую очередь, вопрос не в том, как перезапускать реформу, а в том, какая цель стоит.

"Надо просто четко поставить цель - чего мы хотим достичь. Если бы меня спросили, чего нужно достигать, то я бы сказал, что основной из главных проблем украинских судов является отсутствие единой судейской практики. Когда судьи одного суда, по одинаковым вопросам, выносят прямо противоположные решения. И такая же ситуация в Верховном суде. Поэтому, унификация судебной практики является ключевым вопросом сточки зрения результата. Это сократит количество походов людей в суды, потому что они будут знать, что есть судебная практика", - сказал Власенко.

Второй вопрос, по его мнению, который нужно решить - это смена качественного состава судейского корпуса.

"Это не означает, что всех нужно выгнать и набрать новых. Это абсурдная конструкция, которая не работает. Нужно выработать систему улучшения качества и профессиональности судейского корпуса", - уверен парламентарий.

Также он считает, что необходимо решить вопрос неотвратимости наказания судьи за вынесение очевидно неправосудного решения.

Он подчеркнул, что если этот механизм не будет работать, то судья не будет иметь понимание, что его за неправосудное решение, могут наказать.

Как сообщали Українські Новини, по данным Центра Разумкова, треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную после 2014 года.