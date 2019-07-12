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12 липня 2019, пʼятниця, 08:21 83
Судова влада 2019-07-12T08:30:51+03:00
Українські Новини
Перезапуск судової реформи через КС може бути як альтернативний варіант, - Коліушко

Перезапуск судової реформи через КС може бути як альтернативний варіант, - Коліушко

Засновник та голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко переконаний, що перезапускати судову реформу необхідно найбільш простим шляхом - внесенням змін у законодавство на рівні парламенту.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Завжди потрібно починати з прямого і найбільш простого варіанту. Тобто, підготувати проект закону про внесення змін до законів і потрібно його розглядати. Якщо цей, визначений законодавством варіант з якихось причин не реалізовується, тоді починається пошук альтернативних варіантів. Якщо я не можу внести зміни в Закон, щоб все було добре, то я тоді буду звертатися в Конституційний суд, шукати аргументи: правильні або висмоктані з пальця. Це вже в залежності від ситуації. І Конституційний суд знову ж таки, буде поставлено в складну ситуацію - чи повинен він звіритися виключно з Конституцією або ж ще з політичною необхідністю, - сказав експерт.

За його словами, в даному контексті "ніколи не варто ломитися у вікно, якщо можна увійти через двері".

Як повідомляли Українські Новини, конституціоналіст Всеволод Речицький вважає, що головне не процедура перезапуску судової реформи, а зміст.

Депутат Ради Сергій Власенко (Батьківщина) вважає, що в ході перезапуску судової реформи потрібно виробити систему поліпшення якості та професійності суддівського корпусу.

Нардеп Валерій Писаренко ("Відродження") впевнений, що в парламенті потрібно прийняти новий закон про судоустрій і статус суддів.

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