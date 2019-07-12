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12 июля 2019, пятница, 06:01 5530
Lifestyle 2019-07-12T08:05:03+03:00
Українські Новини
История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси

История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси

Петр и Павел. Фото: azbyka.ru
Петр и Павел. Фото: azbyka.ru

Сегодня, 12 июля, Православная церковь отмечает День Петра и Павла. Святые широко почитаются верующими с давних времен, поэтому в праздник существуют устоявшиеся народные обычаи и приметы. О том, как отмечают день, расскажут Українські Новини.

Праздник Петра и Павла начали отмечать на Руси сразу после крещения, а святые почитались как великие мученики. Ко дню Петра и Павла готовили праздничную трапезу, на которой традиционно подавали вареники, молочные блюда.

Помимо вкусного обеда, старались подготовить ко дню и дом. На кануне проводились всевозможные работы: белили дом, украшали его вышитыми рушниками, убирались. А поутру принято идти в церковь. 

Почитаемый святой Петр считается покровителем пастухов. В честь него в Украине принято называть и цветы цикория "Петровым кнутом". А в старину в праздник была традиция угощать пастухов. Другие верят, что святые покровительствуют над рыбаками, и их образы часто встречаются в домах рыболовов.

Многие стремились в Петров день искупаться в реке, поскольку в народе есть поверье, что таким образом смоются и грехи.

Приметы:

  • если на Петра кукушка кует – к беде;
  • как идет на Петра дождь, то будет гнить картофель;
  • ясно на Петров день – год будет хорошим;
  • если на Петра один дождь – урожай неплохой, два – хороший, а три – богатый;
  • как на Петров день жара, то на Рождество мороз.

Как сообщали Українські Новини, ранее отпраздновали Ивана Купала. В его канун существует немало поверий.

16 июня отпраздновали Святую Троицу

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