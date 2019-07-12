История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси

Сегодня, 12 июля, Православная церковь отмечает День Петра и Павла. Святые широко почитаются верующими с давних времен, поэтому в праздник существуют устоявшиеся народные обычаи и приметы. О том, как отмечают день, расскажут Українські Новини.\r\nПраздник Петра и Павла начали отмечать на Руси сразу после крещения, а святые почитались как великие мученики. Ко дню Петра и Павла готовили праздничную трапезу, на которой традиционно подавали вареники, молочные блюда.\r\nПомимо вкусного обеда, старались подготовить ко дню и дом. На кануне проводились всевозможные работы: белили дом, украшали его вышитыми рушниками, убирались. А поутру принято идти в церковь. \r\nПочитаемый святой Петр считается покровителем пастухов. В честь него в Украине принято называть и цветы цикория "Петровым кнутом". А в старину в праздник была традиция угощать пастухов. Другие верят, что святые покровительствуют над рыбаками, и их образы часто встречаются в домах рыболовов.\r\nМногие стремились в Петров день искупаться в реке, поскольку в народе есть поверье, что таким образом смоются и грехи.\r\nПриметы:\r\n\r\nесли на Петра кукушка кует – к беде;\r\nкак идет на Петра дождь, то будет гнить картофель;\r\nясно на Петров день – год будет хорошим;\r\nесли на Петра один дождь – урожай неплохой, два – хороший, а три – богатый;\r\nкак на Петров день жара, то на Рождество мороз.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее отпраздновали Ивана Купала. В его канун существует немало поверий.\r\n16 июня отпраздновали Святую Троицу.