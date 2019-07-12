Історія свята Петра і Павла: як відзначали цей день на Русі

Сьогодні, 12 липня, Православна церква відзначає День Петра і Павла. Святі широко шануються віруючими з давніх часів, тому в свято існують усталені народні звичаї та прикмети. Про те, як відзначають день, розкажуть Українські Новини.

Свято Петра і Павла почали відзначати на Русі відразу після хрещення, а святі шанувалися як великі мученики. До дня Петра і Павла готували святкову трапезу, на якій традиційно подавали вареники, молочні страви.

Крім смачного обіду, намагалися підготувати до дня і будинок. На передодні проводилися всілякі роботи: білили хату, оздоблювали його вишитими рушниками, прибиралися. А вранці прийнято йти в церкву.

Шанований святий Петро вважається покровителем пастухів. В честь нього в Україні прийнято називати і квіти цикорію "Петровим батогом". А в давнину на свято була традиція пригощати пастухів. Інші вірять, що святі є покровителями над рибалками, і їх образи часто зустрічаються в будинках рибалок.

Багато хто прагнув в Петрів день скупатися в річці, оскільки в народі є повір'я, що таким чином будуть змиті й гріхи.

Прикмети:

якщо на Петра зозуля кує – до лиха;

як іде на Петра дощ, то буде гнити картопля;

ясно на Петрів день – рік буде хорошим;

якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий;

як на Петрів день спека, то на Різдво мороз.

Як повідомляли Українські Новини, раніше відсвяткували Івана Купала. Напередодні свята існує чимало повір'їв.

16 червня відсвяткували Святу Трійцю.