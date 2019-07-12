підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 липня 2019, пʼятниця, 06:00 91
Lifestyle 2019-07-12T09:45:02+03:00
Українські Новини
Історія свята Петра і Павла: як відзначали цей день на Русі

Історія свята Петра і Павла: як відзначали цей день на Русі

Петро і Павло. Фото: azbyka.ru
Петро і Павло. Фото: azbyka.ru

Сьогодні, 12 липня, Православна церква відзначає День Петра і Павла. Святі широко шануються віруючими з давніх часів, тому в свято існують усталені народні звичаї та прикмети. Про те, як відзначають день, розкажуть Українські Новини.

Свято Петра і Павла почали відзначати на Русі відразу після хрещення, а святі шанувалися як великі мученики. До дня Петра і Павла готували святкову трапезу, на якій традиційно подавали вареники, молочні страви.

Крім смачного обіду, намагалися підготувати до дня і будинок. На передодні проводилися всілякі роботи: білили хату, оздоблювали його вишитими рушниками, прибиралися. А вранці прийнято йти в церкву.

Шанований святий Петро вважається покровителем пастухів. В честь нього в Україні прийнято називати і квіти цикорію "Петровим батогом". А в давнину на свято була традиція пригощати пастухів. Інші вірять, що святі є покровителями над рибалками, і їх образи часто зустрічаються в будинках рибалок.

Багато хто прагнув в Петрів день скупатися в річці, оскільки в народі є повір'я, що таким чином будуть змиті й гріхи.

Прикмети:

  • якщо на Петра зозуля кує – до лиха;
  • як іде на Петра дощ, то буде гнити картопля;
  • ясно на Петрів день – рік буде хорошим;
  • якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий;
  • як на Петрів день спека, то на Різдво мороз.

Як повідомляли Українські Новини, раніше відсвяткували Івана Купала. Напередодні свята існує чимало повір'їв.

16 червня відсвяткували Святу Трійцю.

Більше новин про: Традиції Народні прикмети Православні свята

Архів
Новини
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети 09:57
НСЖУ проти журналістів використання в політичній виборчої кампанії, - заява союзу 09:55
Закриття метро в Киеве. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото дня: У Києві в годину пік закрили п'ять станцій метро через падіння пасажира на рейки 09:35
ЄСПЛ визнав, що €31 тисячу у чеха в аеропорту "Жуляни" митники забрали незаконно 09:28
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським 19:02
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С 17:59
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Зеленський доручив Генштабу посилити активність армії через обстріли в Гранітному 19:32 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok