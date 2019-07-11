Зеленский назначил стипендии имени Лукьяненко 11 политзаключенным

Зеленский назначил стипендии имени Левка Лукьяненко Павлу Грибу, Николаю Карпюку, Станиславу Клыху, Олександру Кольченко, Евгению Панову и еще 6 политзаключенным.

Об этом говорится в указе Президента №514 от 11 июля, передают Українськi Новини.

Так, Алексею Бессарабову, Валентину Выговскому, Павлу Грибу, Владимиру Дудке, Николаю Карпюку, Олександру Кольченко, Станиславу Клыху, Евгению Панову, Алексею Сизоновичу назначены стипендии на период незаконного задержания, удерживания и в течение одного года после освобождения.

При этом стипендия сроком на один год назначена Геннадию Афанасьеву и Юрию Яценко.

Как сообщали Українськi Новини, состояние здоровья осужденного в Крыму украинца Панова резко ухудшилось.

Ранее Порошенко назначил стипендии им. Левка Лукьяненко Сенцову, Сущенко и Балуху.

Тем временем к 5 годовщине ареста Сенцова по Украине прокатились акции протеста в поддержку политзаключенных.