Проблемы с отгрузкой спирта стоили госбюджету 150 млн гривен, - производители водки

Один из крупнейших производителей водки компания "ЛВН Лимитед" (Винница, ТМ Nemiroff) заявляет, что с 1 июля в связи с проблемами с отгрузкой спирта в государственный бюджет не поступило 150 млн гривен, пока "Укрводка" надеется на скорейшее возобновление отгрузки спирта

Об этом сообщил на пресс-конференции директор компании Юрий Сорочинский, передают Українськi Новини.

"По нашим подсчетам, 150 млн гривен акцизного налога не поступило в государственный бюджет в связи с такой ситуацией", - сказал он.

Также Сорочинский заявил, что остановка производства водки грозит для отрасли потерей рынков сбыта.

В свою очередь директор департамента управления производством одной из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп" Николай Бабич отметил, что в связи с остановкой производства водки предприятия вынуждены отправлять сотрудников в вынужденный отпуск.

Он сообщил, что на данный момент запасов спирта на предприятиях хватит на одну неделю.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" говорит, что ему мешают отгружать спирт несогласованности в законодательстве.

Тем временем Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом.