Проблемы с отгрузкой спирта стоили госбюджету 150 млн гривен, - производители водки

Один из крупнейших производителей водки компания "ЛВН Лимитед" (Винница, ТМ Nemiroff) заявляет, что с 1 июля в связи с проблемами с отгрузкой спирта в государственный бюджет не поступило 150 млн гривен, пока "Укрводка" надеется на скорейшее возобновление отгрузки спирта.\r\nОб этом сообщил на пресс-конференции директор компании Юрий Сорочинский, передают Українськi Новини.\r\n"По нашим подсчетам, 150 млн гривен акцизного налога не поступило в государственный бюджет в связи с такой ситуацией", - сказал он.\r\nТакже Сорочинский заявил, что остановка производства водки грозит для отрасли потерей рынков сбыта.\r\nВ свою очередь директор департамента управления производством одной из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп" Николай Бабич отметил, что в связи с остановкой производства водки предприятия вынуждены отправлять сотрудников в вынужденный отпуск.\r\nОн сообщил, что на данный момент запасов спирта на предприятиях хватит на одну неделю.\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" говорит, что ему мешают отгружать спирт несогласованности в законодательстве.\r\nТем временем Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом.