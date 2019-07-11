Проблеми з відвантаженням спирту коштували держбюджету 150 млн гривень, - виробники горілки

Один з найбільших виробників горілки компанія "ЛВН Лімітед" (Вінниця, ТМ Nemiroff) заявляє, що з 1 липня у зв'язку з проблемами з відвантаженням спирту у державний бюджет не надійшло 150 млн гривень, поки "Укргорілка" сподівається на швидке відновлення відвантаження спирту

Про це повідомив на прес-конференції директор компанії Юрій Сорочинський, передають Українські Новини.

"За нашими підрахунками, 150 млн гривень акцизного податку не надійшло до державного бюджету у зв'язку з такою ситуацією", - сказав він.

Також Сорочинський заявив, що зупинення виробництва горілки загрожує для галузі втратою ринків збуту.

У свою чергу директор департаменту управління виробництвом однієї з найбільших алкогольних компаній "Баядера Груп" Микола Бабич зазначив, що у зв'язку із зупиненням виробництва горілки підприємства змушені відправляти працівників у вимушену відпустку.

Він повідомив, що нинішніх запасів спирту на підприємствах вистачить на один тиждень.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрспирт" каже, що йому заважають відвантажувати спирт неузгодженості в законодавстві.

Тим часом Україна може залишитися без горілки через проблеми з техрегламентом.