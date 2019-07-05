Ассоциация "Укрводка" надеется на скорейшее возобновление отгрузки спирта в нормальном режиме. Даная отгрузка была прекращена "Укрспиртом", в частности, из-за невозможности установки расходомеров.

Об этом Українським Новинам сообщил глава ассоциации Владимир Остапюк.

"Легальные предприятия не должны становиться заложником согласовательных процедур между центральными органами власти и государственным монополистом... Надеемся, что Министрество финансов и ГФС найдут решение проблемы, и "Укрспирт" возобновит отгрузки в нормальном режиме", - сказано в нем.

Также Остапюк подтвердил, что с 1 июля по сегодняшний день "Укрспирт" не отгружал сырье для компаний-производителей алкоголя.

В свою очередь информированный источник на рынке отметил, что в четверг, 4 июля, состоялась рабочая встреча Минфина и представителей Налоговой службы для урегулирования проблем с запуском системы электронного администрирования реализации спирта.

Источник предполагает, что Минфин в скором времени примет решение о временной отсрочке введения системы до устранения несогласованностей в законодательстве, а отгрузка спирта возобновится с 9 июля.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Укрспирт" заявил, что проблемы с отгрузкой спирта связанны только с несогласованностями в налоговом законодательстве.

В то же время Минэкономики инициирует повышение цен на алкоголь.