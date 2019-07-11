Назначенный Зеленским член Нацрады по телевидению Юрий Зиневич даст в понедельник пресс-конференцию

В понедельник, 15 июля, в пресс-центре Национального союза журналистов Украины состоится встреча с вновь назначенным членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрием Зиневичем. Также на конференцию пригласили представителей менеджмента телеканалов, журналистов, медиаэкспертов.

Сообщается, что во время встречи Юрий Зиневич презентует свое видение направлений работы медіарегулятора, его роль во время парламентской избирательной кампании, прокомментирует последние конфликтные ситуации в сфере ТВ. Участники встречи смогут узнать о путях обеспечения политической независимости Нацсовета и об отношении нового члена к идее расширения полномочий этого органа.

Также сказано о том, что встреча состоится по адресу: Киев, Крещатик, 27-А, пресс-центр НСЖУ, а ее начало состоится в 12-00.

Для участия в дискуссии аккредитоваться по адресу spilka@nsju.org. Справки по телефону 044-2358766.

Президент Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Зиневича - человека из орбиты Коломойского.

Ранее Рада назначила членом Нацсовета по телевидению Оноприенко.

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