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11 липня 2019, четвер, 18:49 93
Президент 2019-07-11T19:11:38+03:00
Українські Новини
Люстрація торкнеться навіть членів команди Зеленського, - Стефанчук

Люстрація торкнеться навіть членів команди Зеленського, - Стефанчук

Представник Президента в Раді Руслан Стефанчук заявив, що люстрація Президента Володимира Зеленського торкнеться всіх займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року, навіть якщо це будуть члени команди Зеленського.

Про це він повідомив на засіданні Ради, передають Українські новини.

"Я можу сказати одне - немає у нас питань, пов'язаних з тим, команда Президента, чи це не команда Президента. У разі підтримки Верховною Радою цього закону, він буде поширюватися на всіх осіб, незалежно від того, в якій команді вони знаходяться, а це вже питання до Верховної Ради, буде підтримана ця законодавча ініціатива", - сказав Стефанчук.

Таким чином політик відповів на репліку депутата Володимира Ар'єва ("Блок Петра Порошенко") про те, що в разі його прийняття необхідно буде люструвати Вадима Пристайка, який обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ до 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський ініціює введення люстрації займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року Президента, депутатів Верховної Ради, членів Кабінету Міністрів, генерального прокурора, голів Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Фіскальної та Митної служб.

Раніше Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради дати згоду на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника Вадима Пристайка.

Раніше представник Президента в парламенті Руслан Стефачук повідомив, що Зеленський має намір внести в Раду законопроект про розширення переліку суб'єктів, які підлягають люстрації, включаючи Президента.

Зеленський за своїм законом про люстрацію повинен буде звільнити Данилюка і не зможе призначити у владу Абрамавичуса.

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