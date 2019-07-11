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  • Зеленский по своему закону о люстрации должен будет уволить Данилюка и не сможет назначить во власть Абрамавичуса
11 июля 2019, четверг, 17:16 168
Политика 2019-07-11T17:16:45+03:00
Українські Новини
Зеленский по своему закону о люстрации должен будет уволить Данилюка и не сможет назначить во власть Абрамавич

Зеленский по своему закону о люстрации должен будет уволить Данилюка и не сможет назначить во власть Абрамавичуса

Президент Владимир Зеленский инициирует введение люстрации занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года Президента, депутатов Верховной Рады, членов Кабинета Министров, Генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Фискальной и Таможенной служб.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении на странице в социальной сети в Facebook, передают Українськi Новини.

Кроме того, люстрацию предлагается распространить также на секретаря Совета национальной безопасности и обороны и руководство оборонных предприятий, занимавших должности в названный период.

Однако в таком случае Владимир Зеленский должен будет уволить Александра Данилюка, в данный момент занимающего должность секретаря СНБО - так как он занимал должность министр финансов Украины с 14 апреля 2016 по 7 июня 2018 и следовательно, попадает под анонсируемую люстрацию.

Также Владимир Зеленский не сможет назначить Айвараса Абромавичуса, так как он был министр экономического развития Украины в 2014-2016 годах, а недавно он был избран главой Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпрома".

Как сообщали Українські Новини, ранее представитель Президента в парламенте Руслан Стефачук сообщил, что Зеленский намерен внести в Раду законопроект о расширении перечня субъектов, которые подлежат люстрации, включая Президента.

4 июля 200 сторонников партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус" и "Европейская солидарность" митинговали у Конституционного Суда против возможной отмены закона "Об очищении власти".

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