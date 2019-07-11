Сайт кандидата в депутаты от Зеленского рассказывает о нетрадиционном сексе

Соответствующие примеры привел медиа-консультант Алексей Бурдюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Униан знает толк в извращениях", - написал Бурдюк, прикрепив скриншот с сайта издания.

Скриншот: Алексей Бурдюк/Facebook

Отметим, что генеральный директор "Униана" Артем Ковалев идет под номером 44 от "Слуги народа".

Ковалев закончил Международный христианский университет. Совмещает основную работу гендиректора с должностью финансового директора "1+1 Интернет".

"Униан" и "1+1 Интернет" входят в медиа-группу бизнесмена Игоря Коломойского.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады.

Председатель партии Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в список "Слуги народа" возможно попал россиянин.

Тем временем глава Офиса Президента Андрей Богдан считает, что 20% депутатов "Слуги народа" будут брать взятки.