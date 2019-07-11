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11 июля 2019, четверг, 18:26 35
Политика 2019-07-11T18:33:36+03:00
Українські Новини
Сайт кандидата в депутаты от Зеленского рассказывает о нетрадиционном сексе

Сайт кандидата в депутаты от Зеленского рассказывает о нетрадиционном сексе

Кандидат от
Кандидат от "Слуги народа" Артем Ковалев. Фото: Artem Kovalev/Facebook

Сайт "Униан", генеральным директором которого является кандидат в депутаты Рады от партии Президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Артем Ковалев, публикует материалы о нетрадиционном сексе.

Соответствующие примеры привел медиа-консультант Алексей Бурдюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Униан знает толк в извращениях", - написал Бурдюк, прикрепив скриншот с сайта издания.

Скриншот: Алексей Бурдюк/FacebookСкриншот: Алексей Бурдюк/Facebook

Отметим, что генеральный директор "Униана" Артем Ковалев идет под номером 44 от "Слуги народа".

Ковалев закончил Международный христианский университет. Совмещает основную работу гендиректора с должностью финансового директора "1+1 Интернет".

"Униан" и "1+1 Интернет" входят в медиа-группу бизнесмена Игоря Коломойского.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады.

Председатель партии Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в список "Слуги народа" возможно попал россиянин.

Тем временем глава Офиса Президента Андрей Богдан считает, что 20% депутатов "Слуги народа" будут брать взятки.

Больше новостей о: Секс Сексуальные меньшинства 1+1 Игорь Коломойский Партия "Слуга народа" Кандидат в депутаты

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