Сайт кандидата в депутаты от Зеленского рассказывает о нетрадиционном сексе

Сайт "Униан", генеральным директором которого является кандидат в депутаты Рады от партии Президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Артем Ковалев, публикует материалы о нетрадиционном сексе.\r\nСоответствующие примеры привел медиа-консультант Алексей Бурдюк на своей странице в соцсети Facebook.\r\n\r\n"Униан знает толк в извращениях", - написал Бурдюк, прикрепив скриншот с сайта издания.\r\nСкриншот: Алексей Бурдюк\/Facebook\r\nОтметим, что генеральный директор "Униана" Артем Ковалев идет под номером 44 от "Слуги народа".\r\nКовалев закончил Международный христианский университет. Совмещает основную работу гендиректора с должностью финансового директора "1+1 Интернет".\r\n"Униан" и "1+1 Интернет" входят в медиа-группу бизнесмена Игоря Коломойского.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, "Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады.\r\nПредседатель партии Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в список "Слуги народа" возможно попал россиянин.\r\nТем временем глава Офиса Президента Андрей Богдан считает, что 20% депутатов "Слуги народа" будут брать взятки.\r\n