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11 июля 2019, четверг, 14:58 259
Президент 2019-07-11T16:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину разработать и подать в Раду законопроект об усилении радиационной безопасности

Зеленский поручил Кабмину разработать и подать в Раду законопроект об усилении радиационной безопасности

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров в трехмесячный срок разработать и подать в Верховную Раду законопроект об усилении ответственности за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Об этом говорится в указе №512 от 10 июля, передают Українські Новини.

Также Президент поручил Кабмину подготовить законопроект о пересмотре правового режима зон радиоактивно загрязненных территорий вследствие Чернобыльской катастрофы, целесообразности дальнейшего действия отдельных ограничений и запретов на осуществление видов деятельности в таких зонах, в том числе посещении зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения с туристической целью.

Указ предусматривает поручение Кабмину разработать и подать законопроект об особенностях функционирования Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, предусмотрев, в частности, особенности установления природоохранного режима заповедника и организационно-правовую форму его управления и функционирования.

Глава государства поручил Кабмину разработать проект закона об увеличении расходов Государственного бюджета на финансирование мероприятий, направленных на улучшение пожарной безопасности на территориях Чернобыльской зоны, в том числе на лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, в первую очередь на приобретение беспилотных летательных аппаратов, сооружение дополнительных пожарно-наблюдательных вышек, приобретение пожарных автомобилей, пожарного оборудования, обновление средств оперативной связи, системы передвижных, стационарных радиостанций.

Кроме того Зеленский поручил правительству принять меры, направленные на развитие инфраструктуры телекоммуникационных сетей с целью широкого покрытия сетями мобильной связи и надлежащий доступ к сети Интернет на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил Кабмину разработать маршруты посещения Чернобыльской зоны по воде до 11 октября.

Тем временем, в Чернобыльской зоне будут проводить учения ЕС и НАТО.

Ранее самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета

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