В чем польза черного шоколада и что нужно знать о какао

Многие из нас любят шоколад, однако не все знают о его пользе для здоровья. Министерство здравоохранения Украины дает некоторые рекомендации по выбору и свойств шоколада.

Какао состоит из большого количества полезных элементов, в частности катехинов, флаванолов, антоцианов, магния, железа и др. Все они делают шоколад чрезвычайно полезным.

Флавоны очень полезны для сосудистой системы, ведь именно они препятствуют образованию про-воспалительных молекул и образуют соединение благодаря которому расширяются сосуды и понижается давление.

Также какао и шоколад обладают антиоксидантными свойствами и положительно влияют на состояние микрофлоры кишечника, а также защищают кожу от ультрафиолета. Соединения шоколада помогают организму изнутри, ведь регулярное потребление какао или шоколада предотвращает свободнорадикальные процессы и делает лучше кровоснабжение и образование коллагена.

При выборе качественного шоколада следует обратить внимание на его состав. Во-первых, в составе должно быть не менее 70% какао, во-вторых, шоколад должен быстро таять, ведь качественный шоколад начинает таять при температуре 35-37 градусов Цельсия, в-третьих, желательно, чтобы шоколад не имел орехов, ведь это может спровоцировать аллергию.

Для большей пользы специалисты рекомендуют потреблять шоколад с ягодами, добавлять какао в овсяную кашу, готовить пастилу с добавлением какао и тому подобное.

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