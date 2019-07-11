У чому користь чорного шоколаду і що потрібно знати про какао

Багато з нас полюбляють смакувати шоколад, проте не всі знають про його користь. Міністерстсво охорони здоров'я України дає деякі рекомендації щодо вибору та властивостей шоколаду.

Какао складається з великої кількості корисних елементів, зокрема катехінів, флаванолів, антоцианів, магнію, заліза та ін. Усі вони роблять шоколад надзвичайно корисним.

Флавони дуже корисні для судинної системи, адже саме вони перешкоджають утворенню про-запальних молекул і утворюють сполуку завдяки якій розширюються судини і знижається тиск.

Також какао та шоколад мають антиоксидантну дію і корисно впливають на стан мікрофлори кишківника, і захищають шкіру від ультрафіолету. Сполуки шоколаду допомагають організму із середини, адже регулярне споживання какао або шоколаду запобігає вільнорадикальним процесам і робить кращим кровопостачання і утворення колагену.

При виборі якісного шоколаду слід звернути увагу на його склад. По-перше, у складі має бути не менше 70% какао, по-друге, шоколад має швидко танути, адже якісний шоколад починає танути при температурі 35-37 градусів Цельсія, по-третє, бажано, щоб шоколад не мав горіхів, адже це може спровокувати алергію.

Для більшої користі спеціалісти рекомендують споживати шоколад з ягодами, додавати какао у вівсяну кашу, готувати пастилу з додаванням какао тощо.

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