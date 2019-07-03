Чем полезна черешня и какая у нее калорийность

Черешня является первооткрывателем ягодного сезона. Главное преимущество состоит в том, что эта ягода появляется уже в первых числах мая, компенсируя таким образом дефицит витаминов в организме после зимы. Как сообщали Українські Новини, в Украине в прошлом году сезон черешни стартовал рано.

Плоды черешни поспевают, в зависимости от сорта, в промежутке от конца мая до конца июня. В этом году, несмотря на нестабильность весенней погоды, ягода появилась на прилавках вовремя.

Витамины и польза

В 100 граммах черешни приблизительно содержится 52 ккал. Мякоть черешни содержит в себе витамины группы В, которые играют большую роль в клеточном метаболизме.

Особенно следует выделить витамин B6, который участвует в процессах углеводного обмена, синтезе гемоглобина и полиненасыщенных жирных кислот, а также регулирует активность нервной системы.

И в целом черешня стимулирует работу практически всех жизненно важных органов: печени, почек, сердца, кишечника.

Кроме того, черешню характеризует сладкий вкус, а потому эту ягоду часто используют в компоты, конфитюры и варенье, чтобы продлить потребление витаминов и в зимний период.

Украинская черешня

В этом году выход украинской черешни на внутренний рынок был задержан в результате прохладной весны и череды дождей. Поставки на экспорт усугубились в том числе из-за роста продукции третьих стран. Например, Узбекистан теперь может составить хорошую конкуренцию закарпатской черешне.

В то же время мелитопольская черешня вот-вот получит статус "Географические указания в Украине", что повысит уровень качества и значимости как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

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