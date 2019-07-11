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11 липня 2019, четвер, 11:22 14
Lifestyle 2019-07-11T12:00:02+03:00
Українські Новини
Ціни на малину різко впали

Ціни на малину різко впали

Малина. Фото: pixabay
Малина. Фото: pixabay

Малина, яка зайшла на ринок в середині червня, є дуже корисною для здоров'я. На ринку малини відновилася тенденція до зниження ціни, але вартість ягоди все одно залишається рекордно високою. Про це повідомляє "Інфо-Шувар".

На ринку ОРСП "Шувар" першу ягоду виробники із Закарпаття пропонували по 150 грн/кг (5 €/кг). До кінця місяця ціна знизилась до 50-55 грн/кг (1,6-1,83 €/кг) і трималася на такому рівні до кінця першої декади липня.

З початку другого тижня липня малини на "Шуварі" стало значно більше, тому ціни пішли на спад.

Протягом першого тижня липня малина подешевшала в середньому на 20%, але навіть після цього ягода все одно залишається рекордно дорогою: на початку липня 2017 малина коштувала 30-33 грн/кг, а в 2018 році ціни були ще нижчі - 28-30 грн/кг.

"Висока вартість малини в цьому сезоні пояснюється меншим урожаєм, і на півдні і на заході країни в цьому сезоні погодні умови були не найкращими. До речі, схожа ситуація по малині і в Польщі, в цьому році малина там коштує на 30% дорожче", - розповідає Тетяна Гетьман, керівник департаменту "Аналітика" ОРСП "Шувар".

В "Інфо-Шувар" повідомили, що головне зниження ціни на малину ще попереду, зазвичай найнижчі ціни на малину встановлюються в середині серпня.

Нагадаємо, раніше економісти спрогнозували ціни на ягоди в літній сезон.

Також лохина стала однією з основних ягідних культур в Україні, обігнавши малину.

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