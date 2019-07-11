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11 июля 2019, четверг, 11:15 1922
Экономика 2019-07-11T11:15:12+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" хочет закупить юруслуги на 30 млн гривен

"Нефтегаз" хочет закупить юруслуги на 30 млн гривен

Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" объявила тендер на закупку юридических услуг по защите интересов компании в иностранных юрисдикциях за 30 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

Отмечается, что основными заданиями, которые должен реализовать победитель, являются представление интересов компании во время встреч и переговоров, проводимых с представителями иностранных государственных органов, организаций, финансовых учреждений, международных организаций, иностранных финансовых учреждений.

Также победитель должен предоставить услуги по подготовке проектов соглашений (договоров, контрактов, приложений и т. д.), другой необходимой документации; предоставление письменных и устных консультаций, рекомендаций, юридических заключений и других юридических услуг при подготовке к заключению, заключение соглашений; представление интересов компании при решении споров в судах и других органах иностранных государств, иностранных или международных арбитражах, подготовка необходимых процессуальных документов; юридическое сопровождение выпуска еврооблигаций, размещение ценных бумаг, получение кредитов.

Срок предоставления услуг до 30 сентября 2020 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 12 августа.

Аукцион назначен на 17 сентября.

В системе публичных закупок ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 "Нефтегаз" сократил прибыль более чем в три раза.

Ранее "Нефтегаз" погасил $500 млн внешних долгов, несмотря на чрезвычайную ситуацию с закупками газа в "Укртрансгазе".

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