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08 июля 2019, понедельник, 17:00 94
Судебная власть 2019-07-08T17:01:22+03:00
Українські Новини
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый

Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый

Адвокат, ученый секретарь, старший научный сотрудник Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины Николай Сирый считает, что в Верховный суд должна зайти четкая правовая идеология и он должен стать институтом, из профессионалов, умеющих не только читать законы, но и понимающих их идеологию и содержание.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Нужно понимать, что Верховный суд любой страны - это наивысшая инстанция, которая устанавливает понимание и действие права. Это суд права и действия права. Это вершина. В демократическом обществе, ни при каких обстоятельствах, Верховный суд не может ликвидироваться или переформатироваться. Не зря в США Конституция прямо указывает, что судебная власть принадлежит Верховному суду. Его нельзя трогать, чтобы право в стране существовало и развивалось", - уверен Сирый.


По его словам, процедура ликвидации Верховного суда Украины и создание нового Верховного суда выглядела позорно.

"Это очень позорная страница в нашей истории. Из этой страницы желательно выйти с извинениями, с возвращением на нормальную дорогу. Но мы должны не только восстановить учреждение, а и его суть. Верховный суд должен стать институтом из профессионалов, умеющих не только читать закон, но и понимающих их идеологию и содержание", - подчеркнул юрист.

По мнению Николая Сирого, для перезапуска судебной реформы «и приведения в порядок действенности и эффективности системы правосудия, необходимо, чтобы этим занимались, профессионалы».

Напомним, согласно недавнему социологическому опросу Центра Разумкова, Верховному суду не доверяют 64,9% из общего числа опрошенных. При этом, из тех, кто сталкивался с работой судов, Верховному суду недоверяют 38,8% респондентов.

Как сообщали Українські Новини, Марина Ставнийчук считает, что название "Верховный суд" был внедрен в текст Конституции Украины для того, чтобы уничтожить Верховный суд Украины.

Судья предыдущего состава Верховного суда Украины Галина Каныгина считает, что действующую модель Верховного суда, где действует 200 судей, нужно пересматривать.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей.

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