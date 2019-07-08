Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый

Адвокат, ученый секретарь, старший научный сотрудник Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины Николай Сирый считает, что в Верховный суд должна зайти четкая правовая идеология и он должен стать институтом, из профессионалов, умеющих не только читать законы, но и понимающих их идеологию и содержание.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Нужно понимать, что Верховный суд любой страны - это наивысшая инстанция, которая устанавливает понимание и действие права. Это суд права и действия права. Это вершина. В демократическом обществе, ни при каких обстоятельствах, Верховный суд не может ликвидироваться или переформатироваться. Не зря в США Конституция прямо указывает, что судебная власть принадлежит Верховному суду. Его нельзя трогать, чтобы право в стране существовало и развивалось", - уверен Сирый.



По его словам, процедура ликвидации Верховного суда Украины и создание нового Верховного суда выглядела позорно.

"Это очень позорная страница в нашей истории. Из этой страницы желательно выйти с извинениями, с возвращением на нормальную дорогу. Но мы должны не только восстановить учреждение, а и его суть. Верховный суд должен стать институтом из профессионалов, умеющих не только читать закон, но и понимающих их идеологию и содержание", - подчеркнул юрист.

По мнению Николая Сирого, для перезапуска судебной реформы «и приведения в порядок действенности и эффективности системы правосудия, необходимо, чтобы этим занимались, профессионалы».

Напомним, согласно недавнему социологическому опросу Центра Разумкова, Верховному суду не доверяют 64,9% из общего числа опрошенных. При этом, из тех, кто сталкивался с работой судов, Верховному суду недоверяют 38,8% респондентов.

Как сообщали Українські Новини, Марина Ставнийчук считает, что название "Верховный суд" был внедрен в текст Конституции Украины для того, чтобы уничтожить Верховный суд Украины.

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Представитель Зеленского в Раде Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей.