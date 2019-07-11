Зарплати суддів Верховного суду не виправдані, - Всеволод Речицький

Український юрист, фахівець з конституційного права, член Конституційної Комісії від Української Гельсінської спілки з прав людини, конституційний експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький вважає, що зарплати суддів Верховного суду невиправдано високі.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\n"Для мене не так важливо скільки Верховних судів у нас. Для мене набагато вражаючим є те, що судді Верховного суду отримують по 10 тис євро в місяць. Це фантастика, оскільки в кілька десятків разів ця сума перевищує середню зарплату в країні. Скажімо, в Литві судді вищого рангу отримують в три рази більше середньої зарплати по країні. У нас би це становило близько 1000 доларів, так як середня зарплата складає 300 євро. А у них 10 тис євро. Ось ці речі потрібно (вирішувати). А судді Конституційного суду мають ще більш вищий рівень зарплати. І це такий контраст. У них зарплати майже як у суддів Верховного суду США. Погодьтеся, ось це є вражаючим", - переконаний Речицький.\r\nНа його думку, це слід переглянути і відновити справедливість.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, юрист Микола Сірий вважає, що у Верховний суд має зайти чітка правова ідеологія і він повинен стати інститутом, з професіоналів, які вміють не тільки читати закони, але і розуміють їх ідеологію і зміст.\r\nСуддя попереднього складу Верховного суду України Галина Канигіна вважає, що діючу модель Верховного суду, де діє 200 суддів, потрібно переглядати.\r\nПредставник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.