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11 липня 2019, четвер, 09:53 22
Судова влада 2019-07-11T12:00:03+03:00
Українські Новини
Зарплати суддів Верховного суду не виправдані, - Всеволод Речицький

Зарплати суддів Верховного суду не виправдані, - Всеволод Речицький

Український юрист, фахівець з конституційного права, член Конституційної Комісії від Української Гельсінської спілки з прав людини, конституційний експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький вважає, що зарплати суддів Верховного суду невиправдано високі.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Для мене не так важливо скільки Верховних судів у нас. Для мене набагато вражаючим є те, що судді Верховного суду отримують по 10 тис євро в місяць. Це фантастика, оскільки в кілька десятків разів ця сума перевищує середню зарплату в країні. Скажімо, в Литві судді вищого рангу отримують в три рази більше середньої зарплати по країні. У нас би це становило близько 1000 доларів, так як середня зарплата складає 300 євро. А у них 10 тис євро. Ось ці речі потрібно (вирішувати). А судді Конституційного суду мають ще більш вищий рівень зарплати. І це такий контраст. У них зарплати майже як у суддів Верховного суду США. Погодьтеся, ось це є вражаючим", - переконаний Речицький.

На його думку, це слід переглянути і відновити справедливість.

Як повідомляли Українські Новини, юрист Микола Сірий вважає, що у Верховний суд має зайти чітка правова ідеологія і він повинен стати інститутом, з професіоналів, які вміють не тільки читати закони, але і розуміють їх ідеологію і зміст.

Суддя попереднього складу Верховного суду України Галина Канигіна вважає, що діючу модель Верховного суду, де діє 200 суддів, потрібно переглядати.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.

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