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19 июня 2019, среда, 14:59 159
Судебная власть 2019-06-19T15:00:20+03:00
Українські Новини
Судья ВСУ Каныгина о судебной реформе Зе Команды: действующую модель Верховного суда, где 200 человек, нужно п

Судья ВСУ Каныгина о судебной реформе Зе Команды: действующую модель Верховного суда, где 200 человек, нужно пересматривать

Судья предыдущего состава Верховного суда Украины Галина Каныгина считает, что действующую модель Верховного суда, где действует 200 судей, нужно пересматривать.

Об этом она сказала в комментарии Українським Новинам.

Каныгина также прокомментировала вероятность внедрения в Украине американской модели Верховного суда.

"В Верховном суде США 9 человек, но не забывайте, что США - конфедерация и там еще есть Верховные суды в штатах. Нам эта модель не совсем подходит, но Верховный суд в количестве 200 человек - это неправильно. Фактически осталось то же самое, только по другому переименовали. Большая палата - это тот Верховный суд, который был и в котором планировался 21 человек, согласно законопроекту времен президента Ющенко, а те, которые были высшими судами, назвали кассационными. Они находятся в тех же зданиях, даже те же начальники остались, с теми делами, которые не рассмотрели за несколько лет. Это нерационально. Для такого государства как Украина - это нерационально", - считает она.

Каныгина отметила, что в Украине должен быть очень высокий уровень у судей апелляционного суда.

"Вот туда надо было и ученых и адвокатов, чтобы попробовать, как они без стажа работы судьей начнут работать судьями и принимать решения. Вот если бы заполнили апелляционные суды, чтобы они качественнее начали работать, а не так, как осталось. А потом уже посмотреть, что делать с Верховным судом. Нужно ли 200 человек там? Еще раз подчеркиваю - это нерационально. Эту модель необходимо пересматривать", - подчеркнула судья.

Как сообщали Українські Новини, представитель Зеленского в Раде Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей.

Стефанчук негативно оценивает судебную реформу бывшего Президента Петра Порошенко и считает, что она была проведена на три с минусом.

Бывший судья Конституционного Суда Виктор Шишкин считает, что в судебной реформе необходимо вернутся к статус-кво, на исходные позиции Конституции 2016 года.

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