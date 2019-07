МИД отреагировал на обстрел автоколонны в Гранитном

“Настоятельно осуждаем ракетную атаку гибридных сил Российской Федерации на украинский военный грузовик под Гранитным, при котором один украинский солдат был убит, а другой ранен. Это недопустимое нарушение минских договоренностей", - подчеркнула Зеленко.

Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression

Заместитель Министра иностранных дел Украины Егор Божок добавил, что этот акт показывает, как "Кремль желает прекращения огня в Украине".

"Боюсь, это не конец. Вдохновленная Советом Европы, Россия не остановится. Солдат убит ракетой, выпущенной по автоколонне губернатора Донецкой области", - констатировал дипломат.

This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor’s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv