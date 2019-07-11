МЗС відреагував на обстріл автоколони в Гранітному

Міністерство закордонних справ України засуджує обстріл гібридними військами РФ вантажівки українських Збройних сил, і вважає цей акт неприпустимим порушенням мінських домовленостей. Таку позицію українського дипломатичного відомства оприлюднила його прес-секретар Катерина Зеленко у своєму мікроблозі в Twitter.\r\n“Наполегливо засуджуємо ракетну атаку гібридних сил Російської Федерації на українську військову вантажівку під Гранітним, при якій одного українського солдата було вбито, а іншого поранено. Це неприпустиме порушення мінських домовленостей", - наголосила Зеленко.\r\n\r\nStrongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression\r\n— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 10 июля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЗаступник Міністра закордонних справ України Єгор Божок додав, що цей акт показує, як "Кремль бажає припинення вогню в Україні".\r\n"Боюся, це не кінець. Натхненна Радою Європи, Росія не зупиниться. Солдат убитий ракетою, випущеною по автоколоні губернатора Донецької області", - констатував дипломат.\r\n\r\nThis is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor&#8217;s motorcade https:\/\/t.co\/ja48VXIrAv\r\n— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 10 июля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ракета бойовиків потрапила у вантажівку військових під Волновахою, один вбитий та один поранений зв'язку з чим\r\nРаніше двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком. Пізніше з'явилися фото з місця обстрілу бойовиками медавтомобиля в зоні ООС.