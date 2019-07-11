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11 липня 2019, четвер, 08:40 13
Зовнішня політика 2019-07-11T12:27:50+03:00
Українські Новини
МЗС відреагував на обстріл автоколони в Гранітному

МЗС відреагував на обстріл автоколони в Гранітному

КрАЗ-6322 (ілюстрація). Фото: ukraineindustrial.info
КрАЗ-6322 (ілюстрація). Фото: ukraineindustrial.info

Міністерство закордонних справ України засуджує обстріл гібридними військами РФ вантажівки українських Збройних сил, і вважає цей акт неприпустимим порушенням мінських домовленостей. Таку позицію українського дипломатичного відомства оприлюднила його прес-секретар Катерина Зеленко у своєму мікроблозі в Twitter.

“Наполегливо засуджуємо ракетну атаку гібридних сил Російської Федерації на українську військову вантажівку під Гранітним, при якій одного українського солдата було вбито, а іншого поранено. Це неприпустиме порушення мінських домовленостей", - наголосила Зеленко.

Заступник Міністра закордонних справ України Єгор Божок додав, що цей акт показує, як "Кремль бажає припинення вогню в Україні".

"Боюся, це не кінець. Натхненна Радою Європи, Росія не зупиниться. Солдат убитий ракетою, випущеною по автоколоні губернатора Донецької області", - констатував дипломат.

Як повідомляли Українські Новини, ракета бойовиків потрапила у вантажівку військових під Волновахою, один вбитий та один поранений зв'язку з чим

Раніше двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком. Пізніше з'явилися фото з місця обстрілу бойовиками медавтомобиля в зоні ООС.

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