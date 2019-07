МЗС відреагував на обстріл автоколони в Гранітному

“Наполегливо засуджуємо ракетну атаку гібридних сил Російської Федерації на українську військову вантажівку під Гранітним, при якій одного українського солдата було вбито, а іншого поранено. Це неприпустиме порушення мінських домовленостей", - наголосила Зеленко.

Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression

Заступник Міністра закордонних справ України Єгор Божок додав, що цей акт показує, як "Кремль бажає припинення вогню в Україні".

"Боюся, це не кінець. Натхненна Радою Європи, Росія не зупиниться. Солдат убитий ракетою, випущеною по автоколоні губернатора Донецької області", - констатував дипломат.

This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor’s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv