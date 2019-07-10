Радник Зеленського заявив про плани щодо цифровізації галузей економіки

Радник Президента Михайло Федоров заявив, що команда Володимира Зеленського має намір приділяти велику увагу розвитку цифрової економіки.

Про це Федоров заявив на зустрічі з представниками Групи підтримки України в Європейській комісії Франко Полом, Представництва Європейського Союзу в Україні Мартіном Клауке і координатором сектора "Реформа державного управління" Представництва ЄС в Україні Сергієм Ладним, повідомляє прес-служба Президента.

"Ми будемо приділяти велику увагу розвитку цифрової економіки - сьогодні ми неконкурентоспроможні в світі, неефективні - тільки цифровізація галузей економіки зможе дати нам стрибок і реальне економічне зростання", - заявив Федоров.

На зустрічі радник Президента представив європейським партнерам цифровий план дій.

Також на зустрічі перший заступник голови Державного агентства з питань е-урядування Олексій Віскуб розповів про новий урядовому проекті "еМалятко".

"Сьогодні уряд схвалив дуже важливе рішення про реалізацію проекту" еМалятко ", який є унікальним та інноваційним в світовому масштабі." ЕМалятко "- це можливість отримати 10 послуг держави, пов'язаних з народженням дитини, за одною заявою. Це послуга нового покоління, нова філософія надання е-послуг. І надалі ми будемо фокусуватися саме на впровадженні таких комплексних і проривних електронних сервісів ", - сказав він.

Під час зустрічі представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проекту допомоги Україні обсягом 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування і надали свої рекомендації щодо концепції "Держава у смартфоні".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що його команда хоче зробити "країну в смартфоні".

Тим часом Степан Кубів повідомив, що перепис населення України у 2020 році відбуватиметься через смартфон.