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10 липня 2019, середа, 21:03 11
Президент 2019-07-10T22:00:02+03:00
Українські Новини
Радник Зеленського заявив про плани щодо цифровізації галузей економіки

Радник Зеленського заявив про плани щодо цифровізації галузей економіки

Гаджети. Фото: pixabay
Гаджети. Фото: pixabay

Радник Президента Михайло Федоров заявив, що команда Володимира Зеленського має намір приділяти велику увагу розвитку цифрової економіки.

Про це Федоров заявив на зустрічі з представниками Групи підтримки України в Європейській комісії Франко Полом, Представництва Європейського Союзу в Україні Мартіном Клауке і координатором сектора "Реформа державного управління" Представництва ЄС в Україні Сергієм Ладним, повідомляє прес-служба Президента.

"Ми будемо приділяти велику увагу розвитку цифрової економіки - сьогодні ми неконкурентоспроможні в світі, неефективні - тільки цифровізація галузей економіки зможе дати нам стрибок і реальне економічне зростання", - заявив Федоров.

На зустрічі радник Президента представив європейським партнерам цифровий план дій.

Також на зустрічі перший заступник голови Державного агентства з питань е-урядування Олексій Віскуб розповів про новий урядовому проекті "еМалятко".

"Сьогодні уряд схвалив дуже важливе рішення про реалізацію проекту" еМалятко ", який є унікальним та інноваційним в світовому масштабі." ЕМалятко "- це можливість отримати 10 послуг держави, пов'язаних з народженням дитини, за одною заявою. Це послуга нового покоління, нова філософія надання е-послуг. І надалі ми будемо фокусуватися саме на впровадженні таких комплексних і проривних електронних сервісів ", - сказав він.

Під час зустрічі представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проекту допомоги Україні обсягом 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування і надали свої рекомендації щодо концепції "Держава у смартфоні".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що його команда хоче зробити "країну в смартфоні".

Тим часом Степан Кубів повідомив, що перепис населення України у 2020 році відбуватиметься через смартфон.

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