Скандал с Годунком: пользователей соцсетей возмутила хамская риторика Зеленского

В социальных сетях активно обсуждают поведение президента Владимира Зеленского, который во время рабочего совещания выгнал бориспольского секретаря горсовета Ярослава Годунка.\r\nМногих пользователей соцсетей возмутила риторика Зеленского.\r\nВ то же время многие отмечают, что сам Годунок является скандальным чиновником и часто меняет принадлежность к политсилам. Так, перед выборами президента Годунок агитировал голосовать за действующего президента.\r\n"Как удачно, что Годунок оказался именно преданным избирателем Зеленского. Хотя уже успел побывать в пол десятка партий и движений. Просто пусть это будет уроком избирателям Зеленского и "Слуги народа". Особенно таких подчеркнуто прогрессивных и интеллектуальных, которые ждут от него какого-то прорыва и достижений. Если надо будет, или просто у него планка рухнет - их он так же будет выгонять, если не матом крыть. Публично мордой об асфальт, с криками на камеры "exit, разбойники" и звонком Баканову для страховки. Поэтому лучше бы подчистить сообщения с поддержкой Зеленский на выборах, чтобы потом с вас не смеялись во время аналогичных ситуаций, - пишет Роман Кулик.\r\n\r\n"Я не понимаю ЗеХама, он встретился с типичным своим избирателем, и почему-то не доволен...? А ну Годунку могу сказать только следующее: Какое ехало, такое встретило!" - написала Катя Королюк.\r\n"Годунок личность конечно известная... И гоп-стоп в ходе служения им в ППС имел место... Но! Судимость эта снята, и президент обязан это понимать. Это раз. Выгонять кого на "ты", с бранью и охраной недопустимо. Это два", - пишет Виктор Яценко.\r\n\r\n"Это чтоооо??? Я все могу понять, но это президент?? Он имеет право так говорить???" - пишет Наталия Тарнопольская.\r\n\r\n"Я не знаю кто такой Годунок, но я уже вижу, кто такой Зеленский - обычный Хам, именно с Большой буквы, потому что уважающий, себя и подчиненным, руководитель не будет тыкать незнакомому человеку, Независимости кто он! Могу так говорить, потому что сам 25 г. был руководителем и не позволяет себе такого!" - написал Владимир Ковалевский.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский сказал, что позвонит исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову, чтобы тот разобрался с Ярославом Годунком.