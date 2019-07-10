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10 июля 2019, среда, 20:10 374
Общество 2019-07-10T21:45:02+03:00
Українські Новини
Скандал с Годунком: пользователей соцсетей возмутила хамская риторика Зеленского

Скандал с Годунком: пользователей соцсетей возмутила хамская риторика Зеленского

В социальных сетях активно обсуждают поведение президента Владимира Зеленского, который во время рабочего совещания выгнал бориспольского секретаря горсовета Ярослава Годунка.

Многих пользователей соцсетей возмутила риторика Зеленского.

В то же время многие отмечают, что сам Годунок является скандальным чиновником и часто меняет принадлежность к политсилам. Так, перед выборами президента Годунок агитировал голосовать за действующего президента.

"Как удачно, что Годунок оказался именно преданным избирателем Зеленского. Хотя уже успел побывать в пол десятка партий и движений. Просто пусть это будет уроком избирателям Зеленского и "Слуги народа". Особенно таких подчеркнуто прогрессивных и интеллектуальных, которые ждут от него какого-то прорыва и достижений. Если надо будет, или просто у него планка рухнет - их он так же будет выгонять, если не матом крыть. Публично мордой об асфальт, с криками на камеры "exit, разбойники" и звонком Баканову для страховки. Поэтому лучше бы подчистить сообщения с поддержкой Зеленский на выборах, чтобы потом с вас не смеялись во время аналогичных ситуаций, - пишет Роман Кулик.

"Я не понимаю ЗеХама, он встретился с типичным своим избирателем, и почему-то не доволен...? А ну Годунку могу сказать только следующее: Какое ехало, такое встретило!" - написала Катя Королюк.

"Годунок личность конечно известная... И гоп-стоп в ходе служения им в ППС имел место... Но! Судимость эта снята, и президент обязан это понимать. Это раз. Выгонять кого на "ты", с бранью и охраной недопустимо. Это два", - пишет Виктор Яценко.

"Это чтоооо??? Я все могу понять, но это президент?? Он имеет право так говорить???" - пишет Наталия Тарнопольская.

"Я не знаю кто такой Годунок, но я уже вижу, кто такой Зеленский - обычный Хам, именно с Большой буквы, потому что уважающий, себя и подчиненным, руководитель не будет тыкать незнакомому человеку, Независимости кто он! Могу так говорить, потому что сам 25 г. был руководителем и не позволяет себе такого!" - написал Владимир Ковалевский.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский сказал, что позвонит исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову, чтобы тот разобрался с Ярославом Годунком.

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