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10 липня 2019, середа, 19:32 34 Доповнено
Силові структури 2019-07-10T20:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Генштабу посилити активність армії через обстріли в Гранітному

Зеленський доручив Генштабу посилити активність армії через обстріли в Гранітному

Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу - головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку посилити активність підрозділів Збройних сил по знешкодженню диверсійних груп у зв'язку з обстрілом в Гранітному (Донецька область).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Це зухвалий напад чітко засвідчила, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл в Гранітному розцінюю як спробу зірвати "мінський процес" і поставити під загрозу домовленість про відновлення переговорів "нормандської форматі". Але розрахунки провокаторів не виправдаються. Наша прихильність дипломатичних рішень - незмінна", - сказав Зеленський.

Він доручив Хомчаку миттєво і жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.

Президент також висловив співчуття родині воїна, загиблого в автомобілі Збройних сил, і побажав якнайшвидшого одужання пораненому захиснику.

(Новина доповнена подробицями)

У повідомленні наголошується, що автомобіль голови Донецької обласної державної адміністрації, який стояв недалеко від місця обстрілу, не постраждав.

Інцідент стався в середу на виїзді з села Гранітне в сторону контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове".

Як повідомляли Українські Новини, раніше двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком. Пізніше з'явилися фото з місця обстрілу бойовиками медавтомобіля в зоні ООС.

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