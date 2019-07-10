Зеленський доручив Генштабу посилити активність армії через обстріли в Гранітному

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу - головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку посилити активність підрозділів Збройних сил по знешкодженню диверсійних груп у зв'язку з обстрілом в Гранітному (Донецька область).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"Це зухвалий напад чітко засвідчила, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл в Гранітному розцінюю як спробу зірвати "мінський процес" і поставити під загрозу домовленість про відновлення переговорів "нормандської форматі". Але розрахунки провокаторів не виправдаються. Наша прихильність дипломатичних рішень - незмінна", - сказав Зеленський.\r\nВін доручив Хомчаку миттєво і жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.\r\nПрезидент також висловив співчуття родині воїна, загиблого в автомобілі Збройних сил, і побажав якнайшвидшого одужання пораненому захиснику.\r\n(Новина доповнена подробицями)\r\nУ повідомленні наголошується, що автомобіль голови Донецької обласної державної адміністрації, який стояв недалеко від місця обстрілу, не постраждав.\r\nІнцідент стався в середу на виїзді з села Гранітне в сторону контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше двох волонтерів-медиків підстрелили снайпери бойовиків під Донецьком. Пізніше з'явилися фото з місця обстрілу бойовиками медавтомобіля в зоні ООС.