У Чорнобильській зоні будуть проводити навчання ЄС і НАТО

Україна розробить стратегію розвитку Чорнобильської зони як туристичного об'єкта, а також планує надати Європейському Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) можливість проводити там навчально-тренувальні заходи щодо попередження та ліквідації аварій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"... Документ передбачає, зокрема, розробку і прийняття Стратегії розвитку Чорнобильської зони як туристичного об'єкта... Крім того, Україна планує надати можливість проводити в Чорнобильській зоні навчально-тренувальні заходи щодо попередження та ліквідації аварій для партнерів із країн ЄС і НАТО", - сказано в ньому.

Указ зобов'язує чиновників і правоохоронні органи узгоджувати відвідування Чорнобильської зони через електронний кабінет.

"На жаль, досі зона відчуження є ще й символом корупції в Україні. Це - хабарі, які силовики збирають із туристів, і нелегальне вивезення металобрухту і використання природних ресурсів. Все це дуже скоро припинимо. Давайте нарешті перестанемо відлякувати туристів і перетворимо зону відчуження в науковий і майбутній туристичний магніт", - сказав Зеленський.

Відповідно до указу, буде прокладено нові туристичні маршрути, в тому числі водою, побудовано нові КПП, а наявні - відновлено і модернізовано.

"Буде скасовано необґрунтовані обмеження і заборони, наприклад, на відеозйомку. Також Україна популяризуватиме туристичний Чорнобиль на міжнародних заходах, у яких братиме участь", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що в Чорнобильській зоні покращиться мобільний зв'язок.

"Указ стане початком перетворення зони відчуження в одну з точок зростання нової України. Перш за все ми створимо "зелений коридор" для туристів і приберемо передумови для корупції... Ми маємо дати цій території України нове життя. Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду Україна. Прийшов час це змінити. Чорнобиль - це унікальне місце на планеті, де природа відроджується після світової техногенної катастрофи, де є справжній "місто-привид". Ми маємо показати це місце світові: вченим, екологам, історикам, туристам", - сказав очільник держави.

Як повідомляли Українські Новини, "найбрудніше" місце Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту. Також ЄС офіційно передав Україні новий саркофаг на Чорнобильській АЕС.