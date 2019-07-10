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10 июля 2019, среда, 17:00 577
Внешняя политика 2019-07-10T19:00:03+03:00
Українські Новини
ЕС официально передал Украине новый саркофаг на Чернобыльской АЭС

ЕС официально передал Украине новый саркофаг на Чернобыльской АЭС

Саркофаг. Фото: European Union in Ukraine/Facebook
Саркофаг. Фото: European Union in Ukraine/Facebook

Европейский союз 10 июля официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщает представительство ЕС в Украине в Facebook.

Постоянный саркофаг на ЧАЭС был передан в эксплуатацию украинской стороне, и отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, построенного сразу после аварии.

"ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага – нового безопасного конфайнмента, который построили на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года. Эта самая большая в мире мобильная металлоконструкция стала результатом более 20 лет планирования и строительства, а также огромных усилий Украины и международного сообщества", – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Чернобыльскую зону 10 июля, отметил в своем Twitter, что уже подписал указ, который станет началом преображения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины.

Зеленский отметил, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и сняты предпосылки для коррупции. Зеленский также подчеркнул, что не будет больше "запретов снимать видео и других подобных глупостей".

"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины – без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим", - заявил президент.

Как сообщает uaprom, новый безопасный саркофаг полностью закрыл первое укрытие, построенное над 4-м энергоблоком ЧАЭС в 1986 году. Конструкция призвана сдерживать радиоактивное излучение в ближайшие 100 лет. Новое изоляционное сооружение стоимостью 1,5 миллиарда евро строилось 9 лет: оно стало крупнейшей наземной передвижной металлоконструкцией в мире. Его размеры – 165 м в длину, 260 м в ширину и 110 м в высоту. Для его изготовления было использовано более 2 000 тонн высококачественного листа производства МК "Азовсталь" (входит в группу "Метинвест").

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