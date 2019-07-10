Желающие усыновить ребенка теперь будут проходить обязательную подготовку

Кабинет Министров предусмотрел обязательную подготовку для желающих усыновить ребенка-сироту.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики со ссылкой на решение правительства, передают Українськi Новини.

"Нормами указанного постановления предусмотрено введение обязательной подготовки для граждан Украины, желающих усыновить ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, совершенствование работы служб по делам детей с кандидатами в усыновители по ознакомлению с информацией о детях, которые могут быть усыновлены, и создание постоянно действующей комиссии по вопросам международного усыновления", - сказано в нем.

Согласно сообщению, реализация акта обеспечит максимальную открытость и прозрачность процедуры усыновления, минимизирует коррупционные риски и коррупционные составляющие в процессе усыновления, а также обеспечит учет интересов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня Президент Владимир Зеленский подписал первый закон - об отпусках усыновителей детей-сирот, которым установлено, что в случае усыновления ребенка одному из супругов предоставляется 56-дневный оплачиваемый отпуск без учета праздничных и нерабочих дней.

Ранее уполномоченный Президента по правам ребенка рассказал, сколько в Украине сирот.