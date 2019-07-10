ВостГОК присоединится к "Энергоатому"

Кабинет Министров одобрил реорганизацию государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды, Днепропетровская область) путем присоединения его к национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Данное решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Отмечается, что присоединение ВостГОКа к "Энергоатому" позволит создать интегрированную инфраструктуру, которая будет включать в себя мощности по добыче и переработке уранового сырья и генерации электроэнергии атомными станциями.

Также "Энергоатом" получит базу для циркониевого производства, развитие которого даст возможность самостоятельно производить циркониевые комплектующие для ядерного топлива.

Данное постановление было принято и отправлено на доработку.

При этом, представитель Президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус заявил, что присоединение ВостГОКа к "Энергоатому" должно быть согласовано с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

"Сегодня правительство рассматривало вопрос присоединения ВостГОКа к "Энергоатому". Там есть технический момент, что это присоединение должно быть согласовано с ЕБРР, который имеет кредитное соглашение с "Энергоатом", - сказал он.

Также Герус добавил, что данное решение необходимо принять с доработкой либо отложить публикацию постановления Кабмина до его согласования с ЕБРР.

Как сообщали Українські Новини, в мае Кабмин вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ.

Также введение рынка электроэнергии позволит модернизировать НАЭК "Энергоатом".