ВостГОК присоединится к "Энергоатому"

Кабинет Министров одобрил реорганизацию государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды, Днепропетровская область) путем присоединения его к национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".\r\nДанное решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что присоединение ВостГОКа к "Энергоатому" позволит создать интегрированную инфраструктуру, которая будет включать в себя мощности по добыче и переработке уранового сырья и генерации электроэнергии атомными станциями.\r\nТакже "Энергоатом" получит базу для циркониевого производства, развитие которого даст возможность самостоятельно производить циркониевые комплектующие для ядерного топлива.\r\nДанное постановление было принято и отправлено на доработку.\r\nПри этом, представитель Президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус заявил, что присоединение ВостГОКа к "Энергоатому" должно быть согласовано с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).\r\n"Сегодня правительство рассматривало вопрос присоединения ВостГОКа к "Энергоатому". Там есть технический момент, что это присоединение должно быть согласовано с ЕБРР, который имеет кредитное соглашение с "Энергоатом", - сказал он.\r\nТакже Герус добавил, что данное решение необходимо принять с доработкой либо отложить публикацию постановления Кабмина до его согласования с ЕБРР.\r\nКак сообщали Українські Новини, в мае Кабмин вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ.\r\nТакже введение рынка электроэнергии позволит модернизировать НАЭК "Энергоатом".