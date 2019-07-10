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10 июля 2019, среда, 11:10 3380
Выборы 2019-07-10T13:00:03+03:00
Українські Новини
Рейтинг платформы Бойко перевалил за 14%, "Оппоблок" Ахметова не проходит

Рейтинг платформы Бойко перевалил за 14%, "Оппоблок" Ахметова не проходит

48,5% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), среди тех, кто будет голосовать на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля и определился с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 14,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 9,2% - за "Европейскую солидарность" и 6,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

На вопрос о том, собираются ли они голосовать на внеочередных выборах Рады 21 июля, 66% респондентов ответили, что точно или скорее всего да.

Респондентов спросили, за какую партию они проголосуют.

"На момент формирования анкеты, еще не был известен полный список зарегистрированных партий и их порядок в бюллетене, поэтому в списке, который предлагался респонденту, не хватает нескольких партий (в частности, партии Саакашвили и партии Шария), хотя респондент имел возможность указать и партию не из списка", - говорится в пресс-релизе КМИС.

5%-ный барьер преодолевают 4 партии среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Евросолидарность" и "Батьківщина".

В пределах погрешности выборки результат партий "Голос" (4,4%) и "Сила и честь" (4,1%).

За остальные партии готовы проголосовать менее 3% опрошенных: "Оппозиционный блок" - 2,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,4%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,3%, "Гражданская позиция" - 1,8%, "Всеукраинское объединение "Свобода" и "Партия Шария" - по 1,6%, "Самопомощь" - 0,7%, Аграрная партия - 0,1%.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля методом личного интервью среди 2 004 совершеннолетних респондентов со всех регионов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — к 25%, 2% — к 10% и 1,4% — к 5%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным опроса, Зеленский проседает, а Бойко набирает в рейтинге.

Ранее за неделю рейтинг партии Президента Владимира Зеленского упал на 3%, а у партии Бойко вырос на 1,3%. 

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