Гривна снова взлетела на 11 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июля, на 11,30 коп. до 25,4892 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3174,2844\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2548,9178\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2564,4809\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n234,2379\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,9973\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2856,0624\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке обвалилась.\r\nРанее эксперты сделали прогноз прогноз курса валют и роста цен на третий квартал 2019.