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10 июля 2019, среда, 06:00 836
Экономика 2019-07-10T10:00:03+03:00
Українські Новини
Гривна снова взлетела на 11 копеек

Гривна снова взлетела на 11 копеек

Гривна. Фото: Телеграф
Гривна. Фото: Телеграф

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июля, на 11,30 коп. до 25,4892 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3174,2844
100 долларов США 2548,9178
100 швейцарских франков 2564,4809
1000 иен 234,2379
10 российских рублей 3,9973
100 евро 2856,0624

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке обвалилась.

Ранее эксперты сделали прогноз прогноз курса валют и роста цен на третий квартал 2019. 

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