Гривна снова взлетела на 11 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июля, на 11,30 коп. до 25,4892 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3174,2844 100 долларов США 2548,9178 100 швейцарских франков 2564,4809 1000 иен 234,2379 10 российских рублей 3,9973 100 евро 2856,0624

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке обвалилась.

Ранее эксперты сделали прогноз прогноз курса валют и роста цен на третий квартал 2019.