Долар і євро підскочили після тривалого падіння

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 липня на 7,90 коп. до 25,9094 UAH\/USD, курс купівлі - на 4,57 коп. до 25,5336 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 1,76 коп. до 28,5506 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 1,42% до 29,1006 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,5336\r\n25,9094\r\n28,5506\r\n29,1006\r\n3,55\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,7200\r\n26,1000\r\n28,8000\r\n29,4500\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,4000\r\n25,7500\r\n28,4000\r\n28,8800\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, грівної на міжбанку обвалилася.\r\nРаніше експерти зробили прогноз прогноз курсу валют і зростання цін на третій квартал 2019.\r\nГривня знову злетіла на 11 копійок.