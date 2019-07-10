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10 липня 2019, середа, 10:35 12
Фінанси 2019-07-10T11:45:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро підскочили після тривалого падіння

Долар і євро підскочили після тривалого падіння

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 липня на 7,90 коп. до 25,9094 UAH/USD, курс купівлі - на 4,57 коп. до 25,5336 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,76 коп. до 28,5506 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,42% до 29,1006 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,5336 25,9094 28,5506 29,1006 3,55 4,17
Максимальний 25,7200 26,1000 28,8000 29,4500 3,99 5,00
Мінімальний 25,4000 25,7500 28,4000 28,8800 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, грівної на міжбанку обвалилася.

Раніше експерти зробили прогноз прогноз курсу валют і зростання цін на третій квартал 2019.

Гривня знову злетіла на 11 копійок.

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