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10 липня 2019, середа, 07:55 14
Політика 2019-07-10T07:55:02+03:00
Українські Новини
Видовищні винищувачі, "кавайні" вертольоти і потужні літаки: авіаційна частина Sea Breeze-2019

Видовищні винищувачі, "кавайні" вертольоти і потужні літаки: авіаційна частина Sea Breeze-2019

У Миколаєві на аеродромі "Кульбакіно" завершилася авіаційна частина українсько-американських навчань "Sea Breeze-2019". Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

У тренуванні взяли участь 13 літаків і 10 вертольотів авіації Військово-морських сил, Повітряних сил, армійської авіації Сухопутних військ ЗС України, Державної прикордонної служби, а також ВМС США, зокрема літак БПА Р-8А "Посейдон".

Наголошується, що учасники навчань протягом кількох годин виконали ряд завдань, серед яких десантування з парашутами, прольоти на гранично малих висотах, евакуація людини, імітація атаки по наземній цілі тощо.

"Всі дії багатонаціональних штабів і сил відбувалися за стандартами НАТО", - зазначають у Міноборони.

А гарні видовищні фото навчань надала "Думська".

Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская

Sea Breeze в розпалі: як проходять міжнародні військові навчання в Україні.

Українські Новини повідомляли, що на початку липня міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря.

Тим часом Росія почала спостереження за кораблями НАТО, що зайшли в акваторію Чорного моря.

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