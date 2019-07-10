Видовищні винищувачі, "кавайні" вертольоти і потужні літаки: авіаційна частина Sea Breeze-2019

"Всі дії багатонаціональних штабів і сил відбувалися за стандартами НАТО", - зазначають у Міноборони.

Наголошується, що учасники навчань протягом кількох годин виконали ряд завдань, серед яких десантування з парашутами, прольоти на гранично малих висотах, евакуація людини, імітація атаки по наземній цілі тощо.

У тренуванні взяли участь 13 літаків і 10 вертольотів авіації Військово-морських сил, Повітряних сил, армійської авіації Сухопутних військ ЗС України, Державної прикордонної служби, а також ВМС США, зокрема літак БПА Р-8А "Посейдон".

Sea Breeze в розпалі: як проходять міжнародні військові навчання в Україні.

Українські Новини повідомляли, що на початку липня міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря.

Тим часом Росія почала спостереження за кораблями НАТО, що зайшли в акваторію Чорного моря.