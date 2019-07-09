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09 июля 2019, вторник, 23:29 826
Судебная власть 2019-07-09T23:41:35+03:00
Українські Новини
Из-за заявлений Мендель ГПУ направила повторный запрос в Офис Президента

Из-за заявлений Мендель ГПУ направила повторный запрос в Офис Президента

Генеральная прокуратура Украины направила повторный запрос в Офис Президента Владимира Зеленского об опровержении или подтверждении публичных высказываний пресс-секретаря президента Юлии Мендель о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

"9 июля 2019 года Генпрокуратурой повторно направлен запрос следователя в уголовном производстве от 29.09.2014 об опровержении или подтверждение публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины", - говорится в сообщении.

А ранее сообщалось, что ГПУ спрашивает Офис Зеленского, откуда его пресс-секретарь взяла, что ВСУ обстреливает гражданские объекты.

Спикер Зеленского Мендель отказалась давать показания в ходе допроса в ГПУ.

Ранее Мендель заявила, что слова Зеленского о контроле РФ боевиков неправильно истрактовали из-за его невнимательности к формулировкам.

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