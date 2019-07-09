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09 липня 2019, вівторок, 23:29 7
Судова влада 2019-07-10T01:15:01+03:00
Українські Новини
Через заяви Мендель ГПУ направила повторний запит в Офіс президента

Через заяви Мендель ГПУ направила повторний запит в Офіс президента

Генеральна прокуратура України направила повторний запит в Офіс президента Володимира Зеленського про спростування або підтвердження публічних висловлювань прес-секретаря президента Юлії Мендель про те, що військовослужбовці Збройних сил України допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на сході України. Про це йдеться в повідомленні Генпрокуратури, опублікованій на сторінці відомства в Facebook.

"9 липня 2019 року Генпрокуратурою повторно направлений запит слідчого у кримінальному провадженні від 29.09.2014 про спростування або підтвердження публічних висловлювань прес-секретаря президента України про те, що військовослужбовці ЗСУ допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на сході України", - йдеться в повідомленні.

А раніше повідомлялося, що ГПУ запитує Офіс Зеленського, звідки його прес-секретар взяла, що ВСУ обстрілює цивільні об'єкти.

Спікер Зеленського Мендель відмовилася давати свідчення в ході допиту в ГПУ.

Раніше Мендель заявила, що заяву Зеленського про контроль РФ бойовиків неправильно витлумачили через його неуважність до формулювань.

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