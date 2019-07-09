Зеленский изменил представителя от Украины в подгруппе по политвопросам ТКГ

Президент Владимир Зеленский уполномочил Романа Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия), освободив от выполнения этих обязанностей Александра Моцика.

Об этом говорится в указе №504 от 9 июля, передают Українськi Новини.

Бывший заместитель министра иностранных дел (2003-2005) Моцик начал работу в политической подгруппе ТКГ в ноябре 2016 года.

Безсмертный в 2010-2011 годах был послом Украины в Беларуси, а в 2015-2016 представлял Украину в политической подгруппе ТКГ.

Как сообщали Українськi Новини, ТКГ не удалось договориться о перемирии на Донбассе и освобождении пленных.

Ранее Зеленский назначил четырех представителей Украины в ТКГ.