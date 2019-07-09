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09 июля 2019, вторник, 15:25 168
Общество 2019-07-09T15:25:26+03:00
Українські Новини
В Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

Сегодня, 9 июля, когда в некоторые области идут ливгни с грозами, в Киеве объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сообщается, что в столице уровень опасности достиг І уровня - желтого.

Отмечается, что ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

В КГГА напомнили основные рекомендации на случай резкого ухудшения погоды:

- плотно закрыть окна в домах;

- на улице держаться подальше рекламных щитов и деревьев, не парковать рядом с ними автомобили;

- по возможности спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о серьезном похолодании и ливнях в Украине.

Кроме того, Украину накроет ощутимая магнитная буря в течение суток.

Больше новостей о: Штормовое предупреждение Ухудшение погоды погода в Киеве

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