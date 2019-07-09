В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 9 июля, когда в некоторые области идут ливгни с грозами, в Киеве объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.\r\nТак, сообщается, что в столице уровень опасности достиг І уровня - желтого.\r\nОтмечается, что ожидаются порывы ветра 15-18 м\/с.\r\nВ КГГА напомнили основные рекомендации на случай резкого ухудшения погоды:\r\n- плотно закрыть окна в домах;\r\n- на улице держаться подальше рекламных щитов и деревьев, не парковать рядом с ними автомобили;\r\n- по возможности спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о серьезном похолодании и ливнях в Украине.\r\nКроме того, Украину накроет ощутимая магнитная буря в течение суток.