В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 9 июля, когда в некоторые области идут ливгни с грозами, в Киеве объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сообщается, что в столице уровень опасности достиг І уровня - желтого.

Отмечается, что ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

В КГГА напомнили основные рекомендации на случай резкого ухудшения погоды:

- плотно закрыть окна в домах;

- на улице держаться подальше рекламных щитов и деревьев, не парковать рядом с ними автомобили;

- по возможности спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о серьезном похолодании и ливнях в Украине.

Кроме того, Украину накроет ощутимая магнитная буря в течение суток.