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09 июля 2019, вторник, 11:06 332
Америка 2019-07-09T13:00:03+03:00
Українські Новини
Рейтинг Трампа на президентских выборах достиг рекордного показателя

Рейтинг Трампа на президентских выборах достиг рекордного показателя

Дональд Трамп. Фото: depo.ua
Дональд Трамп. Фото: depo.ua

Рейтинг Трампа достиг наивысшего показателя за время его пребывания на посту. Его работу одобряют 44% опрошенных американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и каналом ABC News.

Рейтинг Трампа повысился на 5% по сравнению с апрелем.

44% опрошенных положительно оценивают работу Трампа, 53% не поддерживают его деятельность.

Опрос показал, что 51% опрошенных довольны экономической политикой Трампа, 42% - не удовлетворены.

Почти 47% американцев считают, что президент США в большей мере или частично ответственный за укрепление экономики. Но по мнению остальных 48% опрошенных - в этом мало или вообще нет его заслуги.

В то же время 65% опрошенных заявили, что поведение Трампа не соответствует стандартам должности президента, а 28% считают его поведение "уместным и правильным".

Напомним, ранее посол Украины в США рассказал когда Зеленский встретится с Трампом.

Также Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине.

Тем временем Трампа раскритиковали за военный парад на День Независимости США


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