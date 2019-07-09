Рейтинг Трампа на президентских выборах достиг рекордного показателя

Рейтинг Трампа достиг наивысшего показателя за время его пребывания на посту. Его работу одобряют 44% опрошенных американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и каналом ABC News.

Рейтинг Трампа повысился на 5% по сравнению с апрелем.

44% опрошенных положительно оценивают работу Трампа, 53% не поддерживают его деятельность.



Опрос показал, что 51% опрошенных довольны экономической политикой Трампа, 42% - не удовлетворены.



Почти 47% американцев считают, что президент США в большей мере или частично ответственный за укрепление экономики. Но по мнению остальных 48% опрошенных - в этом мало или вообще нет его заслуги.



В то же время 65% опрошенных заявили, что поведение Трампа не соответствует стандартам должности президента, а 28% считают его поведение "уместным и правильным".



Напомним, ранее посол Украины в США рассказал когда Зеленский встретится с Трампом.



Также Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине.



Тем временем Трампа раскритиковали за военный парад на День Независимости США.





