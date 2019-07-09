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09 липня 2019, вівторок, 09:54 25
Економіка 2019-07-09T13:00:05+03:00
Українські Новини
Україна готується зібрати рекордний врожай лохини

Україна готується зібрати рекордний врожай лохини

Лохина. Фото: pixabay
Лохина. Фото: pixabay

Поки лохина дешевшає, Україна вийшла на друге місце в світі за темпами її насадження. У минулому році підприємці заклали під цю ягоду близько тисячі гектарів, і зараз очікують врожаю, повідомляє "Сьогодні".

Власник ягідної ферми Ярослав Мовчун вже дегустує ягоди на своїй плантації. Кущі рясно всипані лохиною, але наспіла вона ще не до кінця.

"Буквально кілька днів – і можна вже збирати", – повідомив Мовчун.

Колись він із батьком займався автомобільним бізнесом. А потім різко змінив на бізнес урожайний. Каже: з рослинами ще складніше, ніж з двигунами, але про вибір не шкодує.

"Я так підрахував, що в минулому сезоні з'їв кілограмів 20 лохини. Вона входить в категорію "суперфуд", особливо корисних ягід, поряд з малиною", – сказав він.

Лохина містить багато вітамінів С і А, корисні мінерали, які легко засвоюються, та пектини, які виводять радіоактивні метали, підтверджує дієтолог Людмила Гончарова.

"В лохині дуже мало цукру. Тому вона корисна людям з цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями. Але треба розуміти, що варто їсти не більше 200 грамів на день", – говорить лікар-дієтолог Людмила Гончарова.

Саме 200 грамів на день, через кілька годин після основної їжі, прекрасно впливають на організм і легко засвоюються. Протипоказань майже немає.

Як повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували ціни ягід на літній сезон.

Тим часом лохина стала однією з основних ягідних культур в Україні, обігнавши малину.

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