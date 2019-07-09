Україна готується зібрати рекордний врожай лохини

Поки лохина дешевшає, Україна вийшла на друге місце в світі за темпами її насадження. У минулому році підприємці заклали під цю ягоду близько тисячі гектарів, і зараз очікують врожаю, повідомляє "Сьогодні".\r\nВласник ягідної ферми Ярослав Мовчун вже дегустує ягоди на своїй плантації. Кущі рясно всипані лохиною, але наспіла вона ще не до кінця.\r\n"Буквально кілька днів – і можна вже збирати", – повідомив Мовчун.\r\nКолись він із батьком займався автомобільним бізнесом. А потім різко змінив на бізнес урожайний. Каже: з рослинами ще складніше, ніж з двигунами, але про вибір не шкодує.\r\n"Я так підрахував, що в минулому сезоні з'їв кілограмів 20 лохини. Вона входить в категорію "суперфуд", особливо корисних ягід, поряд з малиною", – сказав він.\r\nЛохина містить багато вітамінів С і А, корисні мінерали, які легко засвоюються, та пектини, які виводять радіоактивні метали, підтверджує дієтолог Людмила Гончарова.\r\n"В лохині дуже мало цукру. Тому вона корисна людям з цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями. Але треба розуміти, що варто їсти не більше 200 грамів на день", – говорить лікар-дієтолог Людмила Гончарова.\r\nСаме 200 грамів на день, через кілька годин після основної їжі, прекрасно впливають на організм і легко засвоюються. Протипоказань майже немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували ціни ягід на літній сезон.\r\nТим часом лохина стала однією з основних ягідних культур в Україні, обігнавши малину.