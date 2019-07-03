Одна из самых дорогих ягод резко подешевела: сколько стоит голубика на третий день июля

Предложение украинской голубики в этом сезоне растет на оптовых площадках страны гораздо быстрее, чем в прошлом году. Соответственно, цены на сезонную ягоду снижаются тоже гораздо быстрее. За первые три дни июля оптовые цены на ягоду снизились на 35% и уже достигли уровня цен прошлого года, хотя сам сезон начался с опозданием минимум в 10 дней, сообщает информационный центр "Инфо-Шувар".

Отмечается, что производство голубики преимущественно сконцентрировано в Западной Украине, сегодня на крупнейшем в регионе оптовом ринке украинская голубика от производителей Волынской и Закарпатской областей вместе предлагается по 160-180 грн/кг.

Сезон украинской голубики-2019 открылся на "Шуваре" 27 июня. Тогда цена составляла 310-330 грн/кг, то есть всего за одну неделю стоимость ягоды упала в 2 раза.

Год назад самые низкие цены на украинскую голубику были по 100 грн/кг и зафиксировали их 25 июля.

Как сообщали Українські Новини, голубика стала одной из основных ягодных культур в Украине, обогнав малину.

Ранее экономисты спрогнозировали цены ягод на летний сезон.