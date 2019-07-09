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09 июля 2019, вторник, 08:38 19
Силовые структуры 2019-07-09T08:45:38+03:00
Українські Новини
Боевики применили против украинских военных запрещенное оружие, но понесли потери

Боевики применили против украинских военных запрещенное оружие, но понесли потери

За прошедшие сутки, 8 июля, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

"Из них 7 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.

Так, боевики 12 раз открывали огонь по позициям украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и 5 раз в районе группировки "Север".

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 8 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українські Новини, боевики на Донбассе обстреляли Майское из РПГ.

После существенного обострения зоне ООС в четверг, 2 украинских военных получили ранения и еще 4 – боевые травмы в ходе Операции Объединенных сил 5 июля.

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