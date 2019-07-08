Премьер-министр Владимир Гройсман обвиняет бывшего Президента Петра Порошенко в желании создать политический скандал под предлогом недопуска вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит "Украина - ЕС".

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Я тоже об этом узнал из сети Интернет... Саммит ЕС - это саммит президентского уровня, офис Президента формирует состав делегации, также как он формирует ее в Париж, Берлин, Канаду. Очевидно, что наряду с другими вице-премьерами там могла быть и профильный вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе", - сказал он.

По словам Гройсмана, он мог бы вмешаться в ситуацию и поспособствовать ее решению, если бы Цинцадзе к нему обратилась.

"Вместо этого вице-преьмер идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский парк. Более того, как только она устраивает этот скандал, рядом случайно - подчеркиваю - случайно находятся две видеокамеры: "5 канала" и "Прямого". Это наводит меня только на одну мысль - что было желание не взять участие в работе саммита, а устроить скандал. Могу сказать единственное: автора этого скандала я знаю - это Петр Алексеевич Порошенко, к большому сожалению", - добавил он.

Гройсман отметил, что за 2,5 года на должности премьера подобные "подковерные интриги" от Порошенко постоянно были направлены в его адрес.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит "Украина - ЕС".

Она обвинила Гройсмана в исключении ее из списков участников саммита.

Тем временем, Украина и Евросоюз на саммите подписали 5 финансовых соглашений на общую сумму 127 млн евро.