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08 июля 2019, понедельник, 18:40 46
Происшествия 2019-07-08T18:40:41+03:00
Українські Новини
Мужчина подорвал себя гранатой в Киеве

Мужчина подорвал себя гранатой в Киеве

Взрыв гранаты. Фото: facebook.com/UA.KyivPolic
Взрыв гранаты. Фото: facebook.com/UA.KyivPolic

Мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, передают Українськi Новини.

"Происшествие произошло примерно в 15:20 на территории Святошинского района столицы. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения", - сказано в нем.

В полицию поступило сообщение, что на улице прогремел взрыв, в результате которого погиб человек.

По вызову выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.

В настоящее время место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента.

Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ.

По его словам, мужчина погиб от взрыва гранаты.

Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

Как сообщали Українськi Новини, двое из шестерых детей, которые пострадали от взрыва гранаты в Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии. Двое пострадавших уже прооперированы.

Ранее в центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие.

Тем временем, в Киеве мужчина пытался послать боевые гранаты через "Укрпочту".

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