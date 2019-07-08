Мужчина подорвал себя гранатой в Киеве

Мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, передают Українськi Новини.\r\n"Происшествие произошло примерно в 15:20 на территории Святошинского района столицы. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения", - сказано в нем.\r\nВ полицию поступило сообщение, что на улице прогремел взрыв, в результате которого погиб человек.\r\nПо вызову выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.\r\nВ настоящее время место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента.\r\nПравоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ.\r\nПо его словам, мужчина погиб от взрыва гранаты.\r\nПолученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.\r\nРешается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.\r\nКак сообщали Українськi Новини, двое из шестерых детей, которые пострадали от взрыва гранаты в Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии. Двое пострадавших уже прооперированы.\r\nРанее в центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие.\r\nТем временем, в Киеве мужчина пытался послать боевые гранаты через "Укрпочту".